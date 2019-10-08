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Мизинов: было очень важно доказать, что спортивная ходьба в России жива

Мизинов: было очень важно доказать, что спортивная ходьба в России жива
Другие / Лёгкая атлетика 0

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км Василий Мизинов, успешно преодолев испытание жарой Катара, рассказал, что мечтает о медали Олимпийских игр – 2020 в Токио.

«Я никогда выступал в такую жару, но все были в равных условиях. По-моему, даже эфиопы и мексиканцы, живущие в жарких странах, были в шоке. Поэтому вдвойне приятно было оказаться на пьедестале.

Было очень важно доказать, что спортивная ходьба в России не прекратила развиваться и она жива. На прошлом ЧМ в нашей дисциплине вторым стал Сергей Широбоков, теперь я. Не сомневаюсь, что и в следующий раз кто-то от России преуспеет. Надеюсь, получится завоевать медаль и на Олимпиаде-2020 в Токио. Уверен, я и другие ребята будем всё для этого делать», — приводят слова Мизинова «Известия».

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Источник: Известия

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