Чемпионат мира в Катаре – страшный сон. Там даже фотографировать запрещено!

«Всё, что есть у Катара, – это деньги», – такую фразу произнёс представитель Испании в IAAF Хосе Мария Одриосоля. И попал в самую точку. Катар официально является самой богатой страной мира, но, похоже, кроме денег, не может предложить ничего. Проводить здесь крупные соревнования – огромный риск. Чемпионат мира по лёгкой атлетике уже обернулся катастрофой. На очереди – футбольный мундиаль. Есть как минимум 10 причин, почему проводить тут мировое первенство – это странно.

Пустые трибуны

Жителям Катара не нужна лёгкая атлетика. Стадион «Халифа», где проходит чемпионат мира, вмещает 40 тыс. зрителей. Половина трибун завешана рекламными баннерами. Остаётся 21 тыс. Но, например, когда британский спринтер Дина Ашер-Смит одержала победу в ярком забеге на 100 метров, за её кругом почёта наблюдало примерно 1000 человек, значительная часть из которых была журналистами и фотографами.

Дикие пробки

Каждый день я пытаюсь добраться из отеля до стадиона. И каждый день расстояние в 3-4 км преодолевается как минимум час. В Катаре ужасные пробки, с которыми не сравнится даже Москва в час пик. На некоторых светофорах красный свет горит по 10 минут, и это не преувеличение. Беспорядочное вождение местных жителей тоже не помогает решить проблему. А ходить пешком – не вариант. И вот почему…

Климат

То, с чем невозможно бороться. Температура за 40 в октябре, которая ощущается как 45 и выше. Высокая влажность, из-за которой трудно дышать. Всё это вкупе с кондиционерами в помещениях, из-за которых жутко холодно. Две крайности. Получается, что в Катаре просто нет нормального воздуха.

Негде гулять

Небольшие расстояния в теории можно было бы преодолеть пешком. Пусть даже по адской жаре. Но здесь даже нет нормальных тротуаров для этого. А там, где они есть, припаркованы машины. Некоторые водители по ним объезжают пробки. Да и мест для прогулок крайне мало. Набережная в центре города – на этом, пожалуй, всё.

«Катар вообще не пригоден для жизни». Зато тут будет чемпионат мира по футболу Легкоатлеты выражают массовое недовольство условиями жизни в Дохе. И как тут собрались проводить мундиаль?

Никакого наследия

Чемпионат мира по лёгкой атлетике не оставит никаких следов в Дохе. Местные жители не побегут массово заниматься этим видом спорта. К футбольному мундиалю построят ещё больше стадионов, которые тоже здесь не нужны. По местному ТВ показывают матчи национального чемпионата, и на трибунах там нет практически никого. Многие смеялись над тем, что чемпионат мира дали 300-тысячному Саранску. Но поверьте, в Катаре всё будет гораздо плачевнее.

На чемпионате мира опять скандал. Теперь — с пикантными съёмками спортсменок Спортсменки выступили против новых камер, снимающих откровенные кадры. Ракурсы получались необычными, но порой с перебором.

Запрет на алкоголь

В Катаре не продают алкоголь. Его можно купить в аэропорту, но его вам отдадут, только когда вы будете лететь назад. В магазинах его тоже не достать. В наличии он лишь в некоторых ресторанах при отелях. Понятно, что далеко не всем обязательно выпивать, чтобы повеселиться, но многих этот факт остановит перед путешествием.

Запрет на фото- и видеосъёмку

Да, в Катаре, по сути, введён запрет на это. Настоятельно не рекомендуется даже наводить объектив туда, где могут проходить мужчины. А уж женщин и священнослужителей вообще не стоит даже пытаться сфотографировать. Как и аэропорты, помещения мечетей, военные объекты и много чего ещё.



Когда я попытался сфотографировать общий план площадки перед стадионом, ко мне быстро подошёл охранник или полицейский и сказал, что в кадр где-то вдалеке могли попасть люди, которые не давали мне согласия на съёмку.

«Все видят, что это катастрофа». Чемпионат мира в Катаре обернулся провалом Адская жара, пробки и отсутствие зрителей. Лёгкой атлетике ещё никогда не было так плохо.

Нет достопримечательностей

Когда зритель планирует поездку на спортивное мероприятие, то хочет совместить это с просмотром каких-то местных достопримечательностей. В Дохе активно пиарят местный рынок, но ничего выдающегося в нём абсолютно нет. Подобные места в той же Турции могут быть значительно интереснее.

Поцелуи наказуемы

В Катаре любое проявление чувств между мужчиной и женщиной запрещено законом и может привести к тюремному заключению или депортации. Так что если захотите поцеловать свою вторую половинку в Дохе, лучше потерпите до отъезда. А если ваша половинка одного с вами пола… Это лучше даже не обсуждать.

Далеко и дорого

Чтобы добраться до Катара, надо серьёзно потратиться. Прямой перелёт из Москвы обойдётся примерно в 50 тыс. рублей. К слову, слетать в Нью-Йорк или Лос-Анджелес можно за 30-35 тысяч. Добираться в Катар из Европы подчас ещё дороже и сложнее, чем из России. Поэтому и иностранных болельщиков в Дохе почти нет.