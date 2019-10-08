Набутов: все российские победы — это бессмысленные горы денег и жертв

Журналист и комментатор Кирилл Набутов, работавших на 13 Олимпийских играх, рассказал, как отреагировал на выделение государством огромных средств для проведения Олимпиады в Сочи.

«Тут и понимать нечего. Мы, русские, всегда будем тратить избыточное количество денег на любые мероприятия. Все наши победы – это бессмысленные горы денег и жертв.



Мне кажется, это где-то на глубине нашего характера, сознания. Мы в принципе не умеем работать системно, без аврала. Под «мы» я понимаю ту общность, которую можно назвать российским народом. Мы всегда всё делаем в последний момент. Мы не можем организоваться, как это делают маленькие по размеру народы: финны, датчане, исландцы. Причин очень много.



Всё-таки не зря в топ-10 стран с самым высоким уровнем жизни страны с базовой протестантской религией, где ты отвечаешь за свою земную жизнь и тех, кто рядом. Ты должен работать – это на уровне религиозной философии. И они работают, отвечая за всё, что вокруг: убирают за собой мусор, не жгут леса. Воруют, но намного меньше.



Почему мы можем работать только в авралах? Жизнь прежних поколений не предполагала системности. Период сельхозработ, когда закладывается еда на весь год, был очень коротким – с мая по сентябрь. И в этот отрезок нужно успеть сделать весь цикл, тут не до отдыха. Потом начинается осень, дожди, потом зима, темно, электричества нет – только лежи на печи и делай детей. Поколениями люди привыкали к авральной работе, только в мае ты должен быть в порядке», — цитирует Набутова Sports.ru.