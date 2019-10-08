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Две россиянки вышли в третий круг первенства мира по бадминтону в Казани

Две россиянки вышли в третий круг первенства мира по бадминтону в Казани
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Анастасия Шаповалова вышла в третий круг (1/32 финала) первенства мира по бадминтону для спортсменов не старше 19 лет, которое проходит в Казани.

Во втором раунде россиянка, посеянная под девятым номером, за 22 минуты обыграла представительницу Шри-Ланки Абейвикраму Чамуди Гешани – 21:9, 21:10, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Следующей соперницей Шаповаловой будет швейцарка Дуня Пелупесси.

Борьбу продолжает и Мария Голубева, которая во втором круге нанесла поражение чешке Катержине Жужаковой со счётом 25:23, 22:20.

Остальные представители России в одиночном разряде как среди юношей, так и среди девушек завершили борьбу.

Ранее в Казани прошёл командный чемпионат мира U19. Победу в нём одержала сборная Индонезии.

Сборная России по бадминтону победила Шотландию на ЧМ U19 в Казани
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