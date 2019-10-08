Зиничев: «Вакифбанк» «украл» нашу связующую — почувствовал, что можем их добить

Генеральный директор женского московского «Динамо» Владимир Зиничев на пресс-конференции поделился ожиданиями от сезона и рассказал о поставленных задачах.

«Впервые после долгого перерыва я вижу команду вместе. Но не всех, наш новый легионер не успевает приехать на начало чемпионата. На данный момент она играет на первенстве чемпионата Америки. Надеемся, что она приедет к первому домашнему матчу.



В этом году у чемпионата укороченный формат и изменённая формула, команды разбиты на группы, но я считаю нашей команде всё по плечу. В предстоящий сезон мы смотрим с уверенностью.



Мы не планируем отдавать все выигранные трофеи за прошлый сезон — команда впервые выиграла все кубки внутреннего первенства, девочки не согласны с таким раскладом.

«Вакифбанк» «украл» нашего основного связующего (Майю Огненович. — Прим. «Чемпионата»), потому что почувствовал, что в этом сезоне мы можем добить их. Наша позиция — надо сохранить боеспособный состав команды. Задача поставлена в прошлом году — попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Она остаётся той же.

Переезд на новую арену? У нас в Москве много строек, и мы не успеваем следить за обещаниями строителей. В этом году будем играть в Дворце спорта «Динамо». Надеемся, что сможем вернуться на «Дружбу». Это наше любимое место. Играть не на домашней арене тяжело. Нашу же арену арендует также гандбольный «Спартак» — это определённая проблема в плане планирования тренировок и проведения игр", — передаёт слова Зиничева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.

Зиничев также оценил новый формат Лиги чемпионов.

«Если бы наш клуб дошёл до „Финала четырёх“, это уже было бы хорошо. Главное — дойти, а гранд-финал или „Финал четырёх“ – это не очень важно. Главный принцип «Динамо» — мы не ищем лёгких путей. Да, „Финал четырёх“ можно было бы взять себе, но зачем это надо? Если можно проиграть первую игру перед своими болельщиками и вылететь», — сказал Зиничев.



В минувшем сезоне волейболистки «Динамо» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.