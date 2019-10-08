Определён состав сборной России по плаванию на этап Кубка мира в Берлине

Стал известен состав сборной России по плаванию на этап Кубка мира в Берлине (Германия). Соревнования пройдут с 11 по 13 октября.
На этапе Кубка мира выступят Владимир Морозов, Григорий Тарасевич, Андрей Жилкин, Даниил Пахомов и Виталина Симонова.
После четвёртого этапа в Будапеште Морозов возглавляет общий зачёт Кубка мира, набрав 210 очков. Напомним, в Венгрии российские пловцы завоевали четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Победы одержали Морозов (на дистанциях 50 м на спине, 50 м и 100 м вольным стилем), Вероника Андрусенко (200 м вольным стилем). Вторые места заняли Владислав Гринёв (100 м вольным стилем), Даниил Пахомов (200 м баттерфляем), Андрей Жилкин (50 м баттерфляем), Мария Каменева (100 м на спине), а также Гринёв, Михаил Вековищев, Каменева и Андрусенко в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.
Бронзовыми призёрами стали Мария Каменева (50 м на спине и 50 м вольным стилем), Григорий Тарасевич (100 м и 200 м на спине). Кроме того, Каменева, Виталина Симонова, Даниил Пахомов и Гринёв показали третий результат в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.
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