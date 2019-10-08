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Волейболистка сборной России Фетисова вернулась в строй после аппендицита

Волейболистка сборной России Фетисова вернулась в строй после аппендицита
Другие / Волейбол 0

Волейболистка сборной России и московского «Динамо» Ирина Фетисова возобновила тренировки после операции по удалению аппендицита.

«Восстановление проходит в штатном режиме. Я прыгаю, падаю, хорошо себя чувствую. Соскучилась по игре, был месяц без тренировок», — цитирует 25-летнюю Фетисову ТАСС.

Фетисова из-за аппендицита пропустила Кубок мира, где сборная России впервые в истории завоевала бронзовые медали. Напомним, в Японии российские волейболистки проиграли сборным Китая (0:3), США (2:3) и Бразилии (1:3), а также победили соперниц из Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Кении (3:0).

В 2019 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая.

Женская сборная России по волейболу уступила Бразилии на Кубке мира
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