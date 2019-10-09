40-летняя Светлана Хоркина сообщила о своей беременности
Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина, отвечая на вопрос о том, планирует ли она посетить международный форум «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде, призналась, что пропустит мероприятие из-за беременности.
«У меня есть много вопросов, касающихся спорта и ведомственных организаций, таких как ЦСКА, которые хотелось бы обсудить с Владимиром Владимировичем Путиным. Но на данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя. Мальчик это или девочка – тайна», — приводят слова Хоркиной «Известия».
Светлана Хоркина завершила спортивную карьеру в 2004 году. Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира воспитывает 14-летнего сына Святослава.
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