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40-летняя Светлана Хоркина сообщила о своей беременности

40-летняя Светлана Хоркина сообщила о своей береме
40-летняя Светлана Хоркина сообщила о своей беременности
Другие / Прочие виды спорта 0

Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина, отвечая на вопрос о том, планирует ли она посетить международный форум «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде, призналась, что пропустит мероприятие из-за беременности.

«У меня есть много вопросов, касающихся спорта и ведомственных организаций, таких как ЦСКА, которые хотелось бы обсудить с Владимиром Владимировичем Путиным. Но на данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя. Мальчик это или девочка – тайна», — приводят слова Хоркиной «Известия».

Светлана Хоркина завершила спортивную карьеру в 2004 году. Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира воспитывает 14-летнего сына Святослава.

Американская гимнастка Байлз побила рекорд Хоркиной по количеству медалей на ЧМ
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