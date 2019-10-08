Американская гимнастка Байлз побила рекорд Хоркиной по количеству медалей на ЧМ

Американка Симона Байлз обошла россиянку Светлану Хоркину по общему количеству наград на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.
Сегодня, 8 октября, Байлз в составе сборной США стала первой в финале командного многоборья на мировом первенстве в Штутгарте (Германия).
22-летняя Байлз завоевала 21-ю медаль на чемпионатах мира (15 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые). В активе Хоркиной 20 наград (9-8-3). Третьей в истории по этому показателю является советская гимнастка Лариса Латынина – 14 медалей (9-4-1). Хоркина выступала в период с 1994 по 2003 год.
Байлз – четырёхкратная олимпийская чемпионка и бронзовый призёр Игр. Все медали она завоевала на Олимпиаде 2016 года. Ранее Байлз стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.
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