Американская гимнастка Байлз побила рекорд Хоркиной по количеству медалей на ЧМ

Американка Симона Байлз обошла россиянку Светлану Хоркину по общему количеству наград на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

Сегодня, 8 октября, Байлз в составе сборной США стала первой в финале командного многоборья на мировом первенстве в Штутгарте (Германия).

22-летняя Байлз завоевала 21-ю медаль на чемпионатах мира (15 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые). В активе Хоркиной 20 наград (9-8-3). Третьей в истории по этому показателю является советская гимнастка Лариса Латынина – 14 медалей (9-4-1). Хоркина выступала в период с 1994 по 2003 год.

Байлз – четырёхкратная олимпийская чемпионка и бронзовый призёр Игр. Все медали она завоевала на Олимпиаде 2016 года. Ранее Байлз стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.