Призёр ОИ тяжелоатлетка Каширина исключена из пула тестирования РУСАДА

Российское антидопинговое агентство представило изменения, произошедшие в национальном регистрируемом пуле тестирования. Из пула были исключены серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике Татьяна Каширина, бронзовый призёр Олимпийских игр Руслан Албегов и двукратный чемпион мира Артём Окулов, сообщает официальный сайт Федерации тяжёлой атлетики России.

На прошедшем в Таиланде чемпионате мира Каширина завоевала серебро в весовой категории свыше 87 кг.

В пул также не вошли Тима Туриева, Олег Чен, Анастасия Романова, Анна Зубко, Георгий Купцов, Александр Матюшин, Ваник Мкртумян, Чингиз Могушков, Диана Мстиева, Любовь Мышова, Константин Росшупкин, Размик Унанян.