Призёр ОИ тяжелоатлетка Каширина исключена из пула тестирования РУСАДА
Российское антидопинговое агентство представило изменения, произошедшие в национальном регистрируемом пуле тестирования. Из пула были исключены серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике Татьяна Каширина, бронзовый призёр Олимпийских игр Руслан Албегов и двукратный чемпион мира Артём Окулов, сообщает официальный сайт Федерации тяжёлой атлетики России.
На прошедшем в Таиланде чемпионате мира Каширина завоевала серебро в весовой категории свыше 87 кг.
В пул также не вошли Тима Туриева, Олег Чен, Анастасия Романова, Анна Зубко, Георгий Купцов, Александр Матюшин, Ваник Мкртумян, Чингиз Могушков, Диана Мстиева, Любовь Мышова, Константин Росшупкин, Размик Унанян.
Россиянка Каширина стала серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике в Таиланде
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