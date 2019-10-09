Игрок «Тоттенхэма» поддержал Кипчоге, который намерен побить рекорд в марафоне

Кенийский полузащитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Виктор Ваньяма пожелал соотечественнику Элиуду Кипчоге установить мировой рекорд в марафоне. Олимпийский чемпион постарается в Вене (Австрия) преодолеть дистанцию менее чем за два часа. Спонсором этого проекта выступил британский миллиардер Джим Рэтклифф. В частности, он предоставил самолёт, который доставил Кипчоге в столицу Австрии.

«Желаю моему другу и соотечественнику Элиуду Кипчоге всего лучшего в проекте INEOS 1:59, который пройдёт в Вене в этот уик-энд. Я верю, что тебе по силам пробежать марафон за 1:59», — написал Ваньяма в «Твиттере».

Элиуд в ответ поблагодарил Ваньяму за поддержку.

Мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39 и был установлен на Берлинском марафоне 2018 года.