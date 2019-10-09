«КПРФ» обыграл «Береттьоуйфалу», «Тюмень» взяла верх над «Витисом» в ЛЧ

Завершились матчи второго тура основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. «КПРФ» одержал вторую победу, разгромив венгерский «Береттьоуйфалу» со счётом 5:1. Дубли в составе российской команды оформили Сими Сайотти и Янар Асадов.

«Тюмень» одержала первую победу на турнире, одолев литовский «Витис» — 4:2. В составе российской команды дважды отличился Бруно Таффи.

В матче третьего тура 11 октября «Тюмень» сыграет с командой «Аят» из Казахстана, «КПРФ» встретится с испанской «Мурсией».

Мини-футбол. Лига чемпионов. Основной раунд

«Береттьоуйфалу» (Венгрия) — «КПРФ» (Россия) — 1:5 (0:2).

Голы: Рафинья, 22 — Асадов, 14, 33; Сайотти, 18, 40; Паульньо, 40.

«Витис» (Литва) — «Тюмень» (Россия) — 2:4 (0:2).

Голы: Леандро, 30; Исаак, 39 — Таффи, 2, 11; Батырев, 34; Логинов, 38.