«КПРФ» обыграл «Береттьоуйфалу», «Тюмень» взяла верх над «Витисом» в ЛЧ

Завершились матчи второго тура основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. «КПРФ» одержал вторую победу, разгромив венгерский «Береттьоуйфалу» со счётом 5:1. Дубли в составе российской команды оформили Сими Сайотти и Янар Асадов.
«Тюмень» одержала первую победу на турнире, одолев литовский «Витис» — 4:2. В составе российской команды дважды отличился Бруно Таффи.
В матче третьего тура 11 октября «Тюмень» сыграет с командой «Аят» из Казахстана, «КПРФ» встретится с испанской «Мурсией».
Мини-футбол. Лига чемпионов. Основной раунд
«Береттьоуйфалу» (Венгрия) — «КПРФ» (Россия) — 1:5 (0:2).
Голы: Рафинья, 22 — Асадов, 14, 33; Сайотти, 18, 40; Паульньо, 40.
«Витис» (Литва) — «Тюмень» (Россия) — 2:4 (0:2).
Голы: Леандро, 30; Исаак, 39 — Таффи, 2, 11; Батырев, 34; Логинов, 38.
- 9 октября 2019
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