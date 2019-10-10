Путин: Россия выполняет все требования ВАДА в полном объёме

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Мы активно сотрудничаем с ВАДА. Все требования, которые предъявляет к России данная организация, выполняются в полном объёме. Наша страна и наши спортсмены заинтересованы в том, чтобы все недочёты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали своё мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего для любителей спорта из числа молодёжи.

Мы знаем все проблемы, с которыми сталкиваются в том числе и наши спортсмены. Будем спокойно работать над ними. Я имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями. Мы сотрудничали и будем сотрудничать с ВАДА. Я только рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам. Задача спорта — не разъединять страны и людей, а объединять их», — сказал Путин.