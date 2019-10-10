Путин лично поздравил легкоатлетку Ласицкене с победой на чемпионате мира в Дохе

Президент РФ Владимир Путин лично передал поздравления прыгунье в высоту Марии Ласицкене, одержавшей победу на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который прошёл в Дохе (Катар). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«До начала заседания Совета по развитию физической культуры и спорта президент позвонил Ласицкене, поздравил её с уникальным достижением — с тремя золотыми медалями мирового первенства. Президент заверил спортсменку, что и дальше будет оказываться поддержка ей лично и всем легкоатлетам», — приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году она завоевала золото на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.
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