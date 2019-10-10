Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье
В Штутгарте (Германия) продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянка Ангелина Мельникова принесла национальной команде очередную медаль первенства планеты.
19-летняя уроженка Воронежа завоевала бронзовую награду в личном многоборье. По сумме четырёх видов соревнований Мельникова набрала 56,399 балла. Победу одержала американка Симона Байлз, получившая от судей 58,999 балла. Для гимнастки из США это 16-я золотая медаль первенств планеты. Всего американка завоевала 22 награды чемпионатов мира. Обладательницей серебряной медали стала китаянка Тан Сицзин (56,899).
Для Мельниковой эта награда стала второй на соревнованиях в Штутгарте. Ранее она завоевала серебряную медаль в составе российской команды в командном многоборье.
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