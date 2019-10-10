Россиянка Миллер и украинка Могучих номинированы на премию «Восходящая звезда»

Европейская легкоатлетическая ассоциация огласила список претенденток на премию «Восходящая звезда». В него вошла 19-летняя российская бегунья на 400 м Полина Миллер.

Фото доступно в «твиттере» European Athletics.

В нынешнем сезоне спортсменка стала победительницей чемпионата Европы для спортсменов не старше 20 лет. Она выступала на чемпионате мира в Дохе (Катар), однако не сумела преодолеть квалификационный рубеж.

Фото доступно в «твиттере» European Athletics.



Помимо россиянки, на престижную премию номинированы прыгунья в высоту из Украины Ярослава Могучих, голландская бегунья Фемке Бол, британские бегуньи Эми Хант, Джемма Рики, шведская бегунья Тильда Йоханссон, датская бегунья Анна Эмили Меллер, бегунья из Польши Ева Свобода, нидерландская толкательница ядра Йоринде ван Клинкен и испанская многоборка Мария Висенте.



Победитель определится по итогам голосования болельщиков.