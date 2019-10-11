Женская сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над США в Дохе

Женская сборная России по пляжному футболу успешно начала своё выступление на I Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар).

Россиянки со счётом 3:1 обыграли команду США. За сборную России голы забили Наталья Зайцева, Анна Петрова и Любовь Комарова.

13 октября женская сборная России сыграет с Парагваем.

Сегодня, 11 октября, в борьбу вступит мужская команда. Российские футболисты встретятся с Сальвадором.

Россию на I Всемирных пляжных играх в Катаре представят 55 спортсменов (29 мужчин и 26 женщин) в девяти видах спорта: триатлон-акватлон, баскетбол 3х3, скалолазание, кайтбординг, скейтбординг-парк, пляжный футбол, плавание на открытой воде, пляжный теннис и воднолыжный спорт. Соревнования пройдут в Дохе с 12 по 16 октября.