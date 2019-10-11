Женская сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над США в Дохе
Женская сборная России по пляжному футболу успешно начала своё выступление на I Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар).
Россиянки со счётом 3:1 обыграли команду США. За сборную России голы забили Наталья Зайцева, Анна Петрова и Любовь Комарова.
13 октября женская сборная России сыграет с Парагваем.
Сегодня, 11 октября, в борьбу вступит мужская команда. Российские футболисты встретятся с Сальвадором.
Россию на I Всемирных пляжных играх в Катаре представят 55 спортсменов (29 мужчин и 26 женщин) в девяти видах спорта: триатлон-акватлон, баскетбол 3х3, скалолазание, кайтбординг, скейтбординг-парк, пляжный футбол, плавание на открытой воде, пляжный теннис и воднолыжный спорт. Соревнования пройдут в Дохе с 12 по 16 октября.
Директор по спорту ОКР пожелал удачи россиянам на Всемирных пляжных играх в Дохе
- 11 октября 2019
-
17:30
-
17:02
-
16:56
-
16:41
-
16:22
-
16:16
-
15:36
-
14:50
-
14:27
-
14:21
-
13:49
-
13:32
-
13:29
-
13:22
-
12:59
-
12:43
-
11:45
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:52
-
10:01
-
09:47
-
09:32
- 10 октября 2019
-
23:03
-
22:31
-
21:49
-
21:08
-
20:39
-
20:16
-
19:27
-
19:04
-
18:32
-
17:34
-
16:59
Партнерский контент