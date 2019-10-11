Московское «Динамо» уступило «Протону» на старте ЧР по волейболу

Чемпионат России по волейболу среди женских команд Суперлиги начался с сенсации. Саратовский «Протон», не выигравший год назад ни одного матча на предварительном этапе, на своей площадке нанёс поражение действующему чемпиону страны — московскому «Динамо» со счётом 3:2 (25:23, 26:24, 19:25, 19:25, 15:13). Хозяйки площадки выиграли две стартовые партии, гости сумели сравнять счёт и перевести встречу на тай-брейк, который остался за «Протоном».

Во 2-м туре, 19 октября, московское «Динамо» на своей площадке примет «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга. «Протон» в тот же день дома сыграет с «Ленинградкой».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

1-й тур

«Протон» (Саратов) – «Динамо» (Москва) — 3:2 (25:23, 26:24, 19:25, 19:25, 15:13).