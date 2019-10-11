Далалоян: первое и второе места на ЧМ с Нагорным — непередаваемые ощущения

Абсолютный чемпион мира 2018 года российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, что не расстроен из-за поражения в индивидуальном многоборье от товарища по команде Никиты Нагорного. Далалоян стал серебряным призёром. Нагорный впервые завоевал титул.

«Год назад я завоевал это золото, в этом году – Никита. Мне не жалко, я могу поделиться, это очень круто. Я тоже взял свою медаль, проделал огромную работу и на самом деле доволен собой. В следующем году будет совсем другая история. На носу Олимпийские игры, которых у меня в карьере ещё не было, в следующем году я возьму себя в ежовые рукавицы, буду работать над собой и особенно – над конем, брусьями и перекладиной.

Вообще, я изначально понимал, что не претендую сейчас на золото, потому что моя готовность не суперпрекрасна. Взял флаги в конце соревнования, конечно, потому что всё-таки почувствовал сердцем, насколько большую работу мы проделали всей нашей командой. Все наши тренеры проделали огромную работу, спасибо им большое за это! Это, наверное, был такой жест – я был тронут, что мы с Никитой заняли первое и второе места, это просто непередаваемые ощущения", — приводит слова Далалояна РИА Новости.

Далалоян подтвердил, что титул сложнее защитить, чем завоевать.

«Абсолютно да! И даже не то, чтобы защищать его сложнее, а сложнее подготовить себя так, чтобы подойти с такой же серьёзностью и проделать такую же большую работу. Вот в этом трудность состоит, потому что уже нет столько мотивации. Видите, вот допустил сегодня ошибку, поплатился за неё, но работаем дальше», — сказал Далалоян.