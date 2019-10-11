Гимнаст Нагорный завоевал золото ЧМ-2019, Далалоян — серебряный призёр

Российский гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье. Второе место занял чемпион мира 2018 года Артур Далалоян. Бронзовым призёром стал украинец Олег Верняев. Соревнования проходят в Штутгарте (Германия).
Нагорный ровно и уверенно выполнил все шесть упражнений, став лучшим на кольцах и в опорном прыжке. Далалоян получил низкий уровень сложности за упражнение на коне и грубо ошибся при приземлении с опорного прыжка. Артур опустился на пятое место и вынужден был догонять.
Как и в командном многоборье, у представителя сборной Китая не выдержали нервы на заключительном виде — перекладине. На сей раз это был шедший на втором месте Сяо Жотэн.
Мужская сборная России выиграла второе золото ЧМ-2019. Ранее отечественные гимнасты впервые в истории первенствовали в командном многоборье.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт, Германия
Индивидуальное многоборье. Мужчины
1. Никита Нагорный (Россия) – 88,772.
2. Артур Далалоян (Россия) – 87,165.
3. Олег Верняев (Украина) – 86,973.
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