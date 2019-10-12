Гимнаст Нагорный — о победах России на ЧМ: время поменялось. Ребят, привыкайте

Абсолютный чемпион мира 2019 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что не следил за ходом соревнований в индивидуальном многоборье на первенстве планеты в Штутгарте. О том, что завоевал золото, Нагорный узнал от Артура Далалояна, ставшего серебряным призёром. Сложивший полномочия чемпион подбежал к товарищу с двумя российскими флагами.

«На самом деле, я не следил за оценками, только за Артуром, болел за него, как за товарища по команде. И перекладину, и брусья видел только его. И когда выходил на перекладину, не знал, какой у меня отрыв и сколько нужно получить. Просто делал. А когда приземлился, уже увидел, что бежит Артур с двумя флагами, и он мне сказал, что мы заняли первое и второе место. На самом деле, если речь идет об осознании, я до сих пор не осознал даже, что мы командой выиграли.

Я понимал прекрасно, что иду хорошо, понимал, что мне надо выходить и делать от начала и до конца. Но я ставил и дополнительную задачу – набрать 89 баллов, очень сильно хотел. Но, к сожалению не получилось. Но теперь это будет не цель, а мечта, чтобы стремиться к ней, например, на Олимпийских играх. Хочется поблагодарить и сказать всем нашим тренерам спасибо за подготовку. Это было очень непросто. И врачам, и массажистам, и генеральному спонсору. У нас есть все возможности готовиться и показывать максимальный результат», — приводит слова Нагорного РИА Новости.

Золото Нагорного стало уже вторым для сборной России на чемпионате мира после награды высшей пробы в командном многоборье. Иностранные журналисты поинтересовались у Никиты, что изменилось по сравнению с теми годами, когда доминировали сборные Китая, Японии.

«Да просто время поменялось. Ребят, привыкайте», — ответил новый абсолютный чемпион мира.