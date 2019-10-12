Велогонщик Брайкович показал, как выглядят его ноги после гонки

Словенский велогонщик Янез Брайкович опубликовал фотографию своей ноги после гонки в Хорватии.
Словенский велосипедист опубликовал снимок после участия в гонке в Хорватии, где он финишировал 38-м, в то время как британский гонщик Адам Йейтс одержал победу.
На снимке изображена левая нога с заметными венами и морщинистой кожей: «Нужно просто постараться не испортить это сейчас», — подписал фотографию Брайкович в своём «инстаграме».
Напомним, словенец отбыл 10-месячную дисквалификацию за использование пищевой добавки, содержащей запрещённый метилгексанамин (полулегальный жиросжигатель и ноотроп). Вещество было обнаружено во время допинг-теста, взятого у гонщика на Туре в Хорватии в 2018 году. Дисквалификация спортсмена истекла 1 июля 2019 года.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Янеза Брайковича.
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