Гимнаст Далалоян остался за чертой призёров в вольных упражнениях на ЧМ

Гимнаст из Филиппин Юло Карлос Эдриел выиграл вольные упражнение на чемпионате мира в Штутгарте (Германия). Эдриел безошибочно выполнил свою программу, которая была самой сложной среди всех участников. Второе место занял израильтянин Артём Долгопят, третьим стал китаец Сяо Жотэн.

Россиянин Артур Далалоян снизил уровень сложности по сравнению с многоборьем и остался за чертой призёров, уступив китайцу 0,133 балла. Абсолютный чемпион мира Никита Нагорный вышел за ковёр после первой же диагонали, за что получил значительную сбавку в оценке за исполнение.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт (Германия)

Мужчины. Вольные упражнения



1. Юло Карлос Эдриел (Филиппины) – 15,300.

2. Артём Долгопят (Израиль) – 15,200.

3. Сяо Жотэн (Китай) – 14,933.

4. Артур Далалоян (Россия) – 14,800…

6. Никита Нагорный (Россия) – 14,166.