Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигурист Уно выиграл Finlandia Trophy, Воронов — шестой

Фигурист Уно выиграл Finlandia Trophy, Воронов — шестой
Другие / Фигурное катание 0

Японский фигурист Сёма Уно одержал победу на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, который проходит в финском Эспоо.

Уно, шедший вторым после короткой программы, за произвольную получил 162,95 балла и по сумме двух видов занял первое место. На второй строчке расположился лидировавший после короткой программы японец Сота Ямамото, тройку лучших замкнул представитель Канады Роман Садовский. Оба призёра удержались в тройке только за счёт высоких оценок, полученных в первом виде соревнований.

Россияне Сергей Воронов и Андрей Лазукин неудачно исполнили произвольную программу и в итоге заняли шестое и седьмое место соответственно.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия
Мужчины

1. Сёма Уно (Япония) – 255,23.
2. Сота Ямамото (Япония) – 223,24.
3. Роман Садовский (Канада) – 222,23…
6. Сергей Воронов (Россия) – 206,19.
7. Андрей Лазукин (Россия) – 203,91.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019