Фигурист Уно выиграл Finlandia Trophy, Воронов — шестой

Японский фигурист Сёма Уно одержал победу на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, который проходит в финском Эспоо.

Уно, шедший вторым после короткой программы, за произвольную получил 162,95 балла и по сумме двух видов занял первое место. На второй строчке расположился лидировавший после короткой программы японец Сота Ямамото, тройку лучших замкнул представитель Канады Роман Садовский. Оба призёра удержались в тройке только за счёт высоких оценок, полученных в первом виде соревнований.

Россияне Сергей Воронов и Андрей Лазукин неудачно исполнили произвольную программу и в итоге заняли шестое и седьмое место соответственно.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия

Мужчины

1. Сёма Уно (Япония) – 255,23.

2. Сота Ямамото (Япония) – 223,24.

3. Роман Садовский (Канада) – 222,23…

6. Сергей Воронов (Россия) – 206,19.

7. Андрей Лазукин (Россия) – 203,91.