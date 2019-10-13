Посадских принесла России первую в истории медаль ЧЕ по ВМХ-фристайлу
Елизавета Посадских принесла России первую в истории медаль чемпионата Европы по ВМХ-фристайлу. Этот вид велоспорта дебютирует на Олимпийских играх 2020 года. Чемпионат Европы по ВМХ-фристайлу также проходил впервые. Спортсмены соревновались в Каденаццо (Швейцария).
Посадских стала бронзовым призёром первенства континента. Золотую медаль выиграла британка Шарлотта Вортингтон, второй стала представительница Германии Лара Лессман.
В соревнованиях мужчин россиянин Константин Андреев занял пятое место. Победу одержал француз Антони Жанжан, призёрами стали хорват Марин Рантеш и британец Деклан Брукс.
Чемпионат Европы по ВМХ-фристайлу является рейтинговым соревнованием для участия в Олимпийских играх.
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