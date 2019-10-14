Бадминтонисты Иванов и Созонов выиграли этап Мирового тура в Нидерландах

В Нидерландах завершился традиционный этап Мирового тура по бадминтону YONEX Dutch Open 2019. Россияне завоевали на турнире золотые, серебряные и бронзовые награды.

Победу на соревнованиях одержала мужская пара Владимир Иванов/Иван Созонов. На пути к золотым медалям российские бадминтонисты провели целый ряд неплохих матчей, в том числе выбили из сетки первых ракеток турнира из Китайского Тайбэя. В финале пара Иванов/Созонов также сыграла уверенно и нанесла поражение в двух геймах немцам Марку Ламсфусу и Марвину Зайделю — 21:19, 21:16.

Серебряным призёром соревнований в женском одиночном разряде стала Евгения Косецкая. Бронза у женской пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова, остановить которую удалось только первой паре турнира, входящей в мировой топ – Габриеле и Стефани Стоевым из Болгарии.