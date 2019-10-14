Бадминтонисты Иванов и Созонов выиграли этап Мирового тура в Нидерландах

В Нидерландах завершился традиционный этап Мирового тура по бадминтону YONEX Dutch Open 2019. Россияне завоевали на турнире золотые, серебряные и бронзовые награды.
Победу на соревнованиях одержала мужская пара Владимир Иванов/Иван Созонов. На пути к золотым медалям российские бадминтонисты провели целый ряд неплохих матчей, в том числе выбили из сетки первых ракеток турнира из Китайского Тайбэя. В финале пара Иванов/Созонов также сыграла уверенно и нанесла поражение в двух геймах немцам Марку Ламсфусу и Марвину Зайделю — 21:19, 21:16.
Серебряным призёром соревнований в женском одиночном разряде стала Евгения Косецкая. Бронза у женской пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова, остановить которую удалось только первой паре турнира, входящей в мировой топ – Габриеле и Стефани Стоевым из Болгарии.
- 14 октября 2019
-
00:57
-
00:43
-
00:17
-
00:09
- 13 октября 2019
-
23:53
-
23:17
-
23:07
-
22:05
-
21:44
-
20:52
-
20:26
-
19:56
-
19:34
-
19:25
-
19:08
-
18:25
-
18:07
-
17:35
-
16:22
-
15:44
-
15:28
-
14:42
-
12:45
-
12:33
-
11:45
-
11:24
-
10:14
-
10:03
-
09:33
-
00:22
- 12 октября 2019
-
23:49
-
22:44
-
22:23
-
21:46
-
21:01