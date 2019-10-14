Рянзин принёс России первое золото Всемирных пляжных игр

Уроженец Москвы Владимир Рянзин принёс сборной России первое золото на Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Спортсмен одержал победу в дисциплине прыжки с трамплина на лыжах в воду.



Показав в своей лучшей попытке результат 59,9 метра, он на 0,7 метра опередил Степана Шпака из Беларуси, взявшего серебро. На третьем место в итоговой классификации расположился представитель Чили Эмиль Риттер (59,1 метра).



Победителем женских соревнований стала белоруска Александра Данишевская. Второе место заняла представительница Финляндии Ютта Манестрина, бронза досталась ещё одной спортсменке из Беларуси Анне Стральцовой.



Всемирные пляжные игры завершатся 16 октября.