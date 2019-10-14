Российские легкоатлеты Малеев и Лещенко дисквалифицированы на два года

Российские легкоатлеты Роман Малеев и Андрей Лещенко получили двухгодичные дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



Допинг-пробы, взятые у спортсменов, дали положительный результат на наличие запрещённых препаратов. Оба легкоатлета в середине лета получили временные дисквалификации — с даты их начала и будет отсчитываться двухлетнее отстранение.



Таким образом, 33-летний Малеев сможет вернуться к выступлениям 2 августа 2021 года, а 26-летний Лешенко 25 июля 2021 года. Их последние результаты были аннулированы.

