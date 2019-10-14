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Стал известен соперник российских футболисток в полуфинале Всемирных пляжных игр

Стал известен соперник российских футболисток в полуфинале Всемирных пляжных игр
Другие / Пляжный футбол 0

На Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар), завершились матчи группового этапа женского турнира по пляжному футболу. По их итогам были сформированы полуфинальные пары.

Сборная Испании нанесла поражение команде Бразилию со счётом 6:3. Дублями в составе победителей отметились Альба Мартинес и Кармен Морга.

Испания, занявшая первое место в группе А, получила в соперники вторую команду группы В — сборную России. Бразилия, оказавшаяся на втором месте в квартете А, сыграет в полуфинале Всемирных пляжных игр с лидером группы В — Англией.

Напомним, что в матче за первое место в группе В российские футболистки уступили англичанкам – 1:4, потерпев первое поражение на турнире.

Всемирные пляжные игры. Доха, Катар
Пляжный футбол. Женщины
Группа А. 3-й тур

Испания – Бразилия – 6:3 (1:0, 1:3, 4:0).

Российские футболистки крупно проиграли Англии на Всемирных пляжных играх
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