Стал известен соперник российских футболисток в полуфинале Всемирных пляжных игр

На Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар), завершились матчи группового этапа женского турнира по пляжному футболу. По их итогам были сформированы полуфинальные пары.

Сборная Испании нанесла поражение команде Бразилию со счётом 6:3. Дублями в составе победителей отметились Альба Мартинес и Кармен Морга.

Испания, занявшая первое место в группе А, получила в соперники вторую команду группы В — сборную России. Бразилия, оказавшаяся на втором месте в квартете А, сыграет в полуфинале Всемирных пляжных игр с лидером группы В — Англией.

Напомним, что в матче за первое место в группе В российские футболистки уступили англичанкам – 1:4, потерпев первое поражение на турнире.

Всемирные пляжные игры. Доха, Катар

Пляжный футбол. Женщины

Группа А. 3-й тур

Испания – Бразилия – 6:3 (1:0, 1:3, 4:0).