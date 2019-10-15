Российские волейболисты разгромной победой завершили выступление на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу в матче заключительного тура Кубка мира в Японии разгромила команду Туниса со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:15). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это пятая победа в турнире. Ранее россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1) и Италии (3:1) а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3), Японии (1:3), Аргентине (1:3) и США (0:3).



Обладателем титула досрочно стала сборная Бразилии. Второе место заняли поляки, третье — американцы. Итоговое место сборной России станет известно позже.



В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

Стали известны все призёры Кубка мира по волейболу