Стали известны все призёры Кубка мира по волейболу

На мужском Кубке мира по волейболу в Японии определились все обладатели наград. Чемпионом досрочно стала сборная Бразилии, не потерпевшая ни одного поражения в 10 встречах. Сегодня, 15 октября, бразильцы в заключительном туре сыграют с итальянцами.

Серебро завоевали поляки, которые в последнем туре победили сборную Ирана со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:16). У действующих чемпионов мира 9 побед в 11 встречах и 29 набранных очков.

Бронза досталась американцам, которые завершили турнир победой над Египтом — 3:1 (22:25, 25:16, 25:14, 25:13). В активе американцев также 9 побед, но очков они набрали меньше, чем поляки (28).

Сборная России, одержавшая четыре победы, в заключительном туре играет с командой Туниса.