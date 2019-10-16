Калинина завоевала бронзу Всемирных пляжных игр в кайтбординге

Спортсменка Академии парусного спорта россиянка Елена Калинина завоевала бронзовую медаль Всемирных пляжных игр в кайтбординге. Соревнования проходят в Катаре.
В первый день из-за отсутствия ветра судьи разрешили провести лишь одну гонку, в которой Калинина пришла шестой. Во второй день состоялись шесть стартов и была завершена квалификация. Калинина финишировала на третьей строчке и не попала в финал напрямую.
Затем россиянке удалось уверенно выиграть обе полуфинальные гонки и пробиться в финальную четвёрку.
В финале золото завоевала американка Мороз, серебро досталось Домашевич из Польши. В противостоянии за бронзу Калинина обошла австралийку Уайтхэд.
«В финале я перетянула и проиграла Юлии вполне осознанно, потому что мне нужно было контролировать австралийку. По формату этой регаты, если ты не вышел в финал напрямую, подняться выше третьего места практически нереально. Перед Всемирными пляжными играми я очень сильно волновалась. Когда в аэропорту нас встретила вся олимпийская сборная России, я почувствовала огромную ответственность за результат. Рада, что завоевала для страны медаль», – сказала Калинина.
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