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Колобков — о речи Гануса: для таких серьёзных обвинений нужны весомые основания

Колобков — о речи Гануса: для таких серьёзных обвинений нужны весомые основания
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, что близкие к российским властям люди занимались подменой данных Московской лаборатории.

«Для таких серьёзных обвинений нужны весомые основания. Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины. Мы работаем в сотрудничестве с международными организациями — Всемирным антидопинговым агентством, Международным олимпийским комитетом и спортивными федерациями — и будем продолжать эту линию», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, на конференции в Колорадо Юрий Ганус подтвердил, что в данные Московской лаборатории, которые были переданы ВАДА, были внесены многочисленные изменения с целью защиты репутации бывших звёздных спортсменов, которые теперь занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России.

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