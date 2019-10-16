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Калинина: лучше выиграть ЧМ в кайтинге, чем быть статисткой в фигурном катании

Калинина: лучше выиграть ЧМ в кайтинге, чем быть статисткой в фигурном катании
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Елена Калинина, завоевавшая бронзовую медаль Всемирных пляжных игр в кайтбординге (кайтинг), поделилась мыслями о включении вида спорта в программу Олимпийских игр 2024 года, а также рассказала о причинах, побудивших её заняться этой дисциплиной.

«Ощущения, когда узнала, что кайтинг войдёт в программу Игр-2024? Огромная радость! Мы давно этого ждали. Кайтбординг должен был дебютировать ещё в 2016 году в Рио-де-Жанейро, заменив виндсёрфинг. Впоследствии решение изменили. Но, как говорится, чему быть, того не миновать.

Сколько занимаюсь кайтингом? Девять лет. Почему выбрала не самый популярный вид спорта? Лучше быть чемпионкой мира в кайтбординге, чем статисткой в, условно, фигурном катании», — приводит слова Калининой «Команда России».

Калинина завоевала бронзу Всемирных пляжных игр в кайтбординге
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