Калинина: лучше выиграть ЧМ в кайтинге, чем быть статисткой в фигурном катании

Россиянка Елена Калинина, завоевавшая бронзовую медаль Всемирных пляжных игр в кайтбординге (кайтинг), поделилась мыслями о включении вида спорта в программу Олимпийских игр 2024 года, а также рассказала о причинах, побудивших её заняться этой дисциплиной.



«Ощущения, когда узнала, что кайтинг войдёт в программу Игр-2024? Огромная радость! Мы давно этого ждали. Кайтбординг должен был дебютировать ещё в 2016 году в Рио-де-Жанейро, заменив виндсёрфинг. Впоследствии решение изменили. Но, как говорится, чему быть, того не миновать.



Сколько занимаюсь кайтингом? Девять лет. Почему выбрала не самый популярный вид спорта? Лучше быть чемпионкой мира в кайтбординге, чем статисткой в, условно, фигурном катании», — приводит слова Калининой «Команда России».

Калинина завоевала бронзу Всемирных пляжных игр в кайтбординге