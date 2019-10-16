Велогонщицы Войнова и Шмелёва в 6-й раз подряд выиграли командный спринт на ЧЕ
В Апелдорне (Нидерданды) стартовал чемпионат Европы по велоспорту на треке. Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва и Екатерина Роговая (запасная) принесли сборной России первую медаль первенства континента.
Велогонщицы одержали победу в командном спринте. Обладательницами серебряных медалей стали представительницы Германии. Замкнули тройку призёров хозяйки соревнований – сборная Нидерландов.
В первый день турнира было разыграно четыре комплекта наград.
26-летняя Войнова и 24-летняя Шмелёва побеждают в этой дисциплине на протяжении шести чемпионатов Европы подряд. Они являются обладательницами серебряных медалей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и четырёхкратными победительницами мировых первенств по велоспорту на треке.
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