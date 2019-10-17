Сборная России стала 6-й в медальном зачёте Всемирных пляжных игр

В Дохе (Катар) завершились Всемирные пляжные игры. Сборная России на этих соревнованиях завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Обладателями золота стали Владимир Рянзин (прыжки с трамплина на лыжах в воду) и баскетболисты 3х3 Даниил Абрамовский, Василий Бердников, Иван Храмов и Дмитрий Чебуркин.

Серебро завоевали мужская сборная по пляжному футболу и пловец Денис Адеев. Бронза в активе дуэтов Никита Бурмакин/Сергей Купцов, Дарья Чуракова/Ирина Глимакова (пляжный теннис), а также Елены Калининой (кайтбординг).

В общекомандном зачёте Россия заняла шестое место. Первой стала сборная Испании (7-1-2), второй — Бразилия (5-4-3), третьей — Италия (4-1-1).

Россияне выступали в девяти видах спорта: триатлоне-акватлоне, баскетболе 3х3, скалолазании, кайтбординге, скейтбординг-парке, пляжном футболе, плавании на открытой воде, пляжном теннисе и воднолыжном спорте.