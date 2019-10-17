Ганус рассказал, как он узнал о махинациях с данными антидопинговой лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал, как получил информацию о несоответствиях в данных Московской лаборатории, которые были переданы ВАДА.
«Во-первых, РУСАДА получило от ВАДА такой же пакет документов, который отправили министру спорта Павлу Колобкову. Во-вторых, существует определённая внутренняя информация. Это проистекает даже из тех требований, которые предъявили России. Речь идёт о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Всё было сделано системно и организовано. Более того, Джонатан Тэйлор прямо заявил, что у привлечённых экспертов не осталось сомнений: изменения были внесены вручную.
Существуют требования в связи с внесёнными в базу данных изменениями. Это не просто беседа. Всё уже доказано. Теперь от нас ждут разумных объяснений. Если они будут даны… Хотя я с трудом представляю, как они могут быть даны, если честно. Когда шла передача базы данных, я пытался быть вовлечённым в этот процесс, ведь он напрямую касался РУСАДА. Но нас к нему подпускать не стали, мы даже не получали информацию, хотя с ВАДА отношения рабочие. Нам просто сказали: «Ребята, извините, но без вас», — цитирует Гануса «RT на русском».
Ранее в New York Times появилась информация, о том, что в данные Московской лаборатории были внесены многочисленные изменения с целью защиты репутации бывших звёздных спортсменов, которые теперь занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России.
- 17 октября 2019
-
13:19
-
12:41
-
12:30
-
12:10
-
11:53
-
11:24
-
10:15
-
09:19
-
09:12
- 16 октября 2019
-
23:59
-
23:22
-
22:41
-
21:47
-
21:07
-
19:46
-
19:18
-
18:30
-
17:19
-
16:38
-
16:21
-
15:18
-
14:48
-
14:11
-
13:39
-
13:31
-
12:47
-
11:32
-
10:35
-
09:44
-
09:43
-
09:09
-
00:26
- 15 октября 2019
-
23:34
-
22:42
-
21:38