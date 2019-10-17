Ганус рассказал, как он узнал о махинациях с данными антидопинговой лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал, как получил информацию о несоответствиях в данных Московской лаборатории, которые были переданы ВАДА.

«Во-первых, РУСАДА получило от ВАДА такой же пакет документов, который отправили министру спорта Павлу Колобкову. Во-вторых, существует определённая внутренняя информация. Это проистекает даже из тех требований, которые предъявили России. Речь идёт о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Всё было сделано системно и организовано. Более того, Джонатан Тэйлор прямо заявил, что у привлечённых экспертов не осталось сомнений: изменения были внесены вручную.

Существуют требования в связи с внесёнными в базу данных изменениями. Это не просто беседа. Всё уже доказано. Теперь от нас ждут разумных объяснений. Если они будут даны… Хотя я с трудом представляю, как они могут быть даны, если честно. Когда шла передача базы данных, я пытался быть вовлечённым в этот процесс, ведь он напрямую касался РУСАДА. Но нас к нему подпускать не стали, мы даже не получали информацию, хотя с ВАДА отношения рабочие. Нам просто сказали: «Ребята, извините, но без вас», — цитирует Гануса «RT на русском».

Ранее в New York Times появилась информация, о том, что в данные Московской лаборатории были внесены многочисленные изменения с целью защиты репутации бывших звёздных спортсменов, которые теперь занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России.