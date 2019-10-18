Зубер стал первым на мемориале Панина-Коломенкина, Самарин и Мозалёв снялись

На мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге победу одержал фигурист Андрей Зубер. Он получил от судей 235,24 балла. Второе место занял Артём Лежеев (219,17), третье – Леонид Свириденко.

Александр Самарин и Андрей Мозалёв, лидировавшие после короткой программы, снялись с произвольной.



Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Мужчины. Итоговое положение

1. Андрей Зубер – 235,24

2. Артём Лежеев – 219,17

3. Леонид Свириденко – 207,54

4. Александр Петров – 193,19

5. Лев Цеханович – 183,60

6. Александр Евтухов – 169,13



Произвольная программа



1. Андрей Зубер – 148,33

2. Артём Лежеев – 140,75

3. Александр Петров – 132,04

4. Леонид Свириденко – 122,87

5. Лев Цеханович – 119,38

6. Кирилл Соколов – 118,96.