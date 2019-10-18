Зубер стал первым на мемориале Панина-Коломенкина, Самарин и Мозалёв снялись
На мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге победу одержал фигурист Андрей Зубер. Он получил от судей 235,24 балла. Второе место занял Артём Лежеев (219,17), третье – Леонид Свириденко.
Александр Самарин и Андрей Мозалёв, лидировавшие после короткой программы, снялись с произвольной.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Мужчины. Итоговое положение
1. Андрей Зубер – 235,24
2. Артём Лежеев – 219,17
3. Леонид Свириденко – 207,54
4. Александр Петров – 193,19
5. Лев Цеханович – 183,60
6. Александр Евтухов – 169,13
Произвольная программа
1. Андрей Зубер – 148,33
2. Артём Лежеев – 140,75
3. Александр Петров – 132,04
4. Леонид Свириденко – 122,87
5. Лев Цеханович – 119,38
6. Кирилл Соколов – 118,96.
Фигуристка Леонова победила на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге
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