«Тюмень» и КПРФ примут матчи элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу

Завершилась жеребьёвка элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Российские клубы «Тюмень» и московский КПРФ стали хозяевами матчей своих групп.

«Тюмень» сыграет в группе В с действующим победителем турнира португальским «Спортингом», казахстанским «Аятом» и хорватским «Ново Вриеме».

КПРФ в группе A встретится с боснийским «Мостаром», бельгийским «Халле-Гойком» и словенским «Добовецом».

Матчи группы C, в которой выступают «Бенфика» (Португалия), «Мурсия» (Испания) и «Песаро» (Италия), пройдут на площадке казахстанского «Кайрата».

Поединки квартета D состоятся в Минске. Местной «Столице» достались в соперники «Барселона» (Испания), «Херсон» (Украина) и «Спарта» (Чехия).

Матчи элитного раунда Лиги чемпионов пройдут с 19 по 24 ноября. Победители групп выходят в плей-офф.

Полуфиналы состоятся 23 и 24 апреля 2020 года. Финал и матч за третье место пройдут 25 или 26 апреля.