Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Тюмень» и КПРФ примут матчи элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу

«Тюмень» и КПРФ примут матчи элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу
Другие / Мини-футбол 0

Завершилась жеребьёвка элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Российские клубы «Тюмень» и московский КПРФ стали хозяевами матчей своих групп.

«Тюмень» сыграет в группе В с действующим победителем турнира португальским «Спортингом», казахстанским «Аятом» и хорватским «Ново Вриеме».

КПРФ в группе A встретится с боснийским «Мостаром», бельгийским «Халле-Гойком» и словенским «Добовецом».

Матчи группы C, в которой выступают «Бенфика» (Португалия), «Мурсия» (Испания) и «Песаро» (Италия), пройдут на площадке казахстанского «Кайрата».

Поединки квартета D состоятся в Минске. Местной «Столице» достались в соперники «Барселона» (Испания), «Херсон» (Украина) и «Спарта» (Чехия).

Матчи элитного раунда Лиги чемпионов пройдут с 19 по 24 ноября. Победители групп выходят в плей-офф.

Полуфиналы состоятся 23 и 24 апреля 2020 года. Финал и матч за третье место пройдут 25 или 26 апреля.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019