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Российские кёрлингисты проиграли Корее в 1/8 финала ЧМ среди смешанных команд

Российские кёрлингисты проиграли Корее в 1/8 финала ЧМ среди смешанных команд
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России по кёрлингу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в Шотландии (Абердин).

В поединке 1/8 финала российские кёрлингисты уступили команде Южной Кореи со счётом 1:9 (0:0, 1:0, 0:6, 0:1, 0:1, 0:1).

Ранее россияне выиграли все семь матчей в группе Е, в том числе и у команды Южной Кореи (10:2).

За сборную России выступали Александр Ерёмин, Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.

«Не смогли реализовать план на игру, не воспользовались тремя ошибками соперника во втором энде, отвратительно сыграли третий энд, где отдали шесть, дальше пытались догнать соперника, играли агрессивно, но… Спасибо болельщикам за поддержку, спасибо всем, кто переживал за нашу команду. Я лично приношу свои извинения за провал в игре плей-офф», — приводит слова тренера сборной России Василия Гудина пресс-служба Федерации кёрлинга России.

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