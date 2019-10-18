Тетюхин: у молодёжи пока не получается залезть в себя и достать характер

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин назвал причину неудачного выступления национальной команды на Кубке мира в Японии. Российские волейболисты заняли шестое место.
«Это психология. Мы на эту тему много разговаривали с ребятами. В сложные моменты у молодых игроков пока не получается выстоять, переступить через себя, найти силы, когда их уже нет. Залезть в себя и достать характер, который где-то там внутри удобно спрятался. Пока этого не хватает. Показателен матч с США. У нас были шансы взять первый сет, но не удалось. А потом столкнулись с более серьёзным напором соперника – американцы играли в своё удовольствие, да и уровень игроков у них, понятно, был повыше. В такой ситуации мы разбежались по сторонам. Не хочется, чтобы такие моменты повторялись.
Все понимают, что произошло. Но понимание начинает приходить поздновато, после финального свистка – в этом проблема. Думаю, команда освоила урок, что к любому сопернику нужно относиться и с уважением, и с некоторой степенью осторожности. Поражение от Австралии вообще застряло, как кусок в горле. Думаю, ещё долго будем его вспоминать. Такого никогда не было и, надеюсь, больше никогда не будет.
Для меня, как игрока, раньше любое поражение было катастрофой. Я не понимал фразы «проиграть по-разному». Теперь, когда смотрю со стороны, понимаю, что эта фраза имеет право на жизнь. Ты можешь проигрывать в мастерстве, но желание должно литься с краев, тем более когда играешь за сборную России. Будем работать над теми провалами, которые у нас были. Проблем у нас хватает, но, думаю их можно решить», — приводит слова Тетюхина «Спорт Бизнес Online».
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