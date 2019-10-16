Позор или закономерность? Что стряслось со сборной России на Кубке мира

Сборная России в последнем матче Кубка мира обыграла команду Туниса и заняла по итогам турнира шестое место. Можно, конечно, громко заявить, что это провал и позор. Но не хочется. Хотя бы потому, что задачи, стоящие перед командой Туомаса Саммельвуо, понять так и не удалось.
Место в тройке? Почти невозможно!
В принципе, уже глядя на заявки команд перед турниром, можно было предположить, что за медали Россия бороться вряд ли сможет. Бразилия, Польша и США прислали на турнир почти сильнейшие составы. Судите сами: бразильцы дали отдохнуть лишь диагональному Уолласу, американцы потеряли из-за травмы Тэйлора Сандера. Для сборной Польши, вернее, её основного состава, поездка в Японию была по желанию, но после провала на Евро-2019 реабилитироваться перед болельщиками захотели практически все.
Так что объективно бороться за медали россиянам на Кубке мира было тяжело. Другой вопрос, что все остальные команды преследовали какую-то ясную цель. Кто-то приехал практически основным составом: это и хозяева-японцы, и сборная Канады, и африканские команды. Кто-то дал отдых ряду лидеров и обкатывал перспективную молодёжь. К командам, избравшим такой путь, можно отнести Италию, Иран, Аргентину. А вот на что рассчитывала и чего хотела добиться сборная России, отправив в Японию как совсем неопытных игроков вроде Андрея Сурмачевского, так и ветеранов Круглова, Щербинина и Гранкина, понять сложно.
Выбор Гранкина
Сам финский специалист отделался фразой «Хотели посмотреть игроков перед Олимпиадой». Вот только что можно было увидеть от этих ребят, что доказать именно в этом сочетании – загадка.
Приглашение Сергея Гранкина в этот вариант состава выглядит, уж простите, едва ли не подставой. Понятно, что Гранкин прекрасный пасующий, хочет сыграть на Олимпиаде, поэтому будет цепляться за любой шанс. И в отдельных играх он своё запредельное мастерство показывал. Но опытный и авторитетный связующий (а характер у Сергея не сахар), разумеется, раздражался, когда его молодые партнёры не реализовали возможности, которые он им создавал. Гранкин попросту поддушивал молодёжь своей харизмой, и это не могло не сказаться на атмосфере.
Гранкин без преувеличения великий игрок, но команду нужно строить вокруг него, подбирать под него игроков. И не отдельных, а всю шестёрку. У Саммельвуо этого не получилось. В конце концов, Сергея уже давно не нужно проверять. Нужно либо кропотливо собирать пазл с ним в центре, либо же окончательно поблагодарить его за всё и дать спокойно сосредоточиться на клубной карьере. Там, кстати, у пасующего всё отлично.
Проблемы с мотивацией. И физикой
Раньше на Кубке мира разыгрывались путёвки на Олимпиаду, а сейчас, по сути, это просто коммерческий турнир. И если в первой части соревнований сборная России ещё проявляла какие-то эмоции, то ближе к концу мотивация совсем пропала, да и усталость накопилась. Отсюда и поражения в партиях с разгромным счётом.
«Очень сложный турнир, который забирает все моральные и физические силы», – написал в социальной сети доигровщик Фёдор Воронков. Лучше сказать сложно.
Конечно, для молодых игроков шанс сыграть против лучших в мире сама по себе большая мотивация. Но провести за две недели 11 матчей – испытание для любого, даже очень одарённого физически волейболиста. Особенно когда нет практически никаких турнирных перспектив.
Поражения от Австралии, Японии и Аргентины, конечно, неприятны. Но они лишь говорят о том, что у России не настолько всё здорово, чтобы обыгрывать таких соперников непонятным составом и без мотивации. Как бы банально это ни звучало, в волейбол сейчас умеют играть почти все.
В тяжёлых ситуациях сборной России где-то не хватало и характера. Не удавалось выигрывать равные концовки, догонять и вырывать партии, в которых всё время немного уступали. Возможно, именно опыт таких матчей – главный положительный момент, который нужно вынести из участия в Кубке мира.
Тренеру уже пора в отставку?
После провалов на Евро-2019 и не лучшего выступления на Кубке мира акции Саммельвуо в глазах болельщиков заметно упали. Пошли разговоры о том, что тренера нужно менять.
Но есть ли смысл менять тренера меньше чем за год до Олимпиады? Кандидатов особо нет, да и игроки о Саммельвуо отзываются хорошо. Он – тренер европейской формации, которому, конечно, ещё предстоит набивать шишки. Но талант у него, несомненно, есть.
Кажется, финн просто немного растерялся в поиске оптимального игрового сочетания. Ведь и для него подобный график и подобные ожидания в новинку. Но время привести мысли в порядок у Саммельвуо ещё есть. А о Кубке мира надо просто забыть, как о неприятном сне.
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