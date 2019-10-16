Позор или закономерность? Что стряслось со сборной России на Кубке мира

Сборная России в последнем матче Кубка мира обыграла команду Туниса и заняла по итогам турнира шестое место. Можно, конечно, громко заявить, что это провал и позор. Но не хочется. Хотя бы потому, что задачи, стоящие перед командой Туомаса Саммельвуо, понять так и не удалось.

Место в тройке? Почти невозможно!

В принципе, уже глядя на заявки команд перед турниром, можно было предположить, что за медали Россия бороться вряд ли сможет. Бразилия, Польша и США прислали на турнир почти сильнейшие составы. Судите сами: бразильцы дали отдохнуть лишь диагональному Уолласу, американцы потеряли из-за травмы Тэйлора Сандера. Для сборной Польши, вернее, её основного состава, поездка в Японию была по желанию, но после провала на Евро-2019 реабилитироваться перед болельщиками захотели практически все.

Россия теперь середняк? Поражение от Польши окончательно всё прояснило Сборная России по волейболу потерпела третье поражение в шести матчах. Это всё ещё эксперименты или реальный уровень новой команды?

Так что объективно бороться за медали россиянам на Кубке мира было тяжело. Другой вопрос, что все остальные команды преследовали какую-то ясную цель. Кто-то приехал практически основным составом: это и хозяева-японцы, и сборная Канады, и африканские команды. Кто-то дал отдых ряду лидеров и обкатывал перспективную молодёжь. К командам, избравшим такой путь, можно отнести Италию, Иран, Аргентину. А вот на что рассчитывала и чего хотела добиться сборная России, отправив в Японию как совсем неопытных игроков вроде Андрея Сурмачевского, так и ветеранов Круглова, Щербинина и Гранкина, понять сложно.

Выбор Гранкина

Сам финский специалист отделался фразой «Хотели посмотреть игроков перед Олимпиадой». Вот только что можно было увидеть от этих ребят, что доказать именно в этом сочетании – загадка.



Приглашение Сергея Гранкина в этот вариант состава выглядит, уж простите, едва ли не подставой. Понятно, что Гранкин прекрасный пасующий, хочет сыграть на Олимпиаде, поэтому будет цепляться за любой шанс. И в отдельных играх он своё запредельное мастерство показывал. Но опытный и авторитетный связующий (а характер у Сергея не сахар), разумеется, раздражался, когда его молодые партнёры не реализовали возможности, которые он им создавал. Гранкин попросту поддушивал молодёжь своей харизмой, и это не могло не сказаться на атмосфере.

Россия опять проиграла Бразилии. На Кубке мира тоже всё не так? Мужская волейбольная сборная продолжает искать себя. Пока получается с трудом. Бразильцы победили россиян в трёх сетах.

Гранкин без преувеличения великий игрок, но команду нужно строить вокруг него, подбирать под него игроков. И не отдельных, а всю шестёрку. У Саммельвуо этого не получилось. В конце концов, Сергея уже давно не нужно проверять. Нужно либо кропотливо собирать пазл с ним в центре, либо же окончательно поблагодарить его за всё и дать спокойно сосредоточиться на клубной карьере. Там, кстати, у пасующего всё отлично.

Проблемы с мотивацией. И физикой

Раньше на Кубке мира разыгрывались путёвки на Олимпиаду, а сейчас, по сути, это просто коммерческий турнир. И если в первой части соревнований сборная России ещё проявляла какие-то эмоции, то ближе к концу мотивация совсем пропала, да и усталость накопилась. Отсюда и поражения в партиях с разгромным счётом.



«Очень сложный турнир, который забирает все моральные и физические силы», – написал в социальной сети доигровщик Фёдор Воронков. Лучше сказать сложно.

Приём, ты где? Россия проиграла Кубок мира в битве с США Российские волейболистки могли обыграть чемпионок Лиги наций. Но в решающий момент мяч просто повалился из рук.

Конечно, для молодых игроков шанс сыграть против лучших в мире сама по себе большая мотивация. Но провести за две недели 11 матчей – испытание для любого, даже очень одарённого физически волейболиста. Особенно когда нет практически никаких турнирных перспектив.



Поражения от Австралии, Японии и Аргентины, конечно, неприятны. Но они лишь говорят о том, что у России не настолько всё здорово, чтобы обыгрывать таких соперников непонятным составом и без мотивации. Как бы банально это ни звучало, в волейбол сейчас умеют играть почти все.

В тяжёлых ситуациях сборной России где-то не хватало и характера. Не удавалось выигрывать равные концовки, догонять и вырывать партии, в которых всё время немного уступали. Возможно, именно опыт таких матчей – главный положительный момент, который нужно вынести из участия в Кубке мира.

Тренеру уже пора в отставку?

После провалов на Евро-2019 и не лучшего выступления на Кубке мира акции Саммельвуо в глазах болельщиков заметно упали. Пошли разговоры о том, что тренера нужно менять.



Но есть ли смысл менять тренера меньше чем за год до Олимпиады? Кандидатов особо нет, да и игроки о Саммельвуо отзываются хорошо. Он – тренер европейской формации, которому, конечно, ещё предстоит набивать шишки. Но талант у него, несомненно, есть.



Кажется, финн просто немного растерялся в поиске оптимального игрового сочетания. Ведь и для него подобный график и подобные ожидания в новинку. Но время привести мысли в порядок у Саммельвуо ещё есть. А о Кубке мира надо просто забыть, как о неприятном сне.