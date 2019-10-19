Регбистки из Новой Зеландии исполнили устрашающий танец. Видео

Представительницы сборной Новой Зеландии ответственно подготовились к финальному матчу чемпионата мира по регби-9. Перед стартовым свистком игры с Австралией они исполнили устрашающий танец «хака».

Видео доступно в «телеграм»-канале «Чемпионата».

«Хака» — это ритуальный танец новозеландского коренного народа маори. Особую популярность он приобрёл после того, как его начала исполнять команда All Blacks, мужская сборная Новой Зеландии по регби.

Ритуал новозеландок помог им одержать победу со счётом 17:15. Сборную Австралии девушки победили впервые с 2016 года.



Мужской Кубок мира в финале также разыграли команды Новой Зеландии и Австралии. На этот раз сильнее оказались представители Зелёного континента — 24:10.