Шмелёва и Дмитриев стали призёрами чемпионата Европы по велотреку в кейрине

Российские спортсмены Дарья Шмелёва и Денис Дмитриев стали призёрами чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в Апелдорне (Нидерланды), в дисциплине «кейрин».

Дмитриев стал серебряным призёром, показав второй результат в главном финале после представителя Нидерландов Харри Лаврейсена. Третье место занял ещё один голландец — Маттейс Бюхли.

Шмелёва завоевала бронзовую медаль, уступив француженке Матильде Грос и немке Леа Софи Фридрих. Ещё одна россиянка, Анастасия Войнова, заняла шестое место.

Ранее Шмелёва и Войнова завоевали золото чемпионата Европы — 2019 в командном спринте, а Войнова стала чемпионкой Старого Света в индивидуальном спринте.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 20 октября.