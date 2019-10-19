Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шмелёва и Дмитриев стали призёрами чемпионата Европы по велотреку в кейрине

Шмелёва и Дмитриев стали призёрами чемпионата Европы по велотреку в кейрине
Другие / Велоспорт 0

Российские спортсмены Дарья Шмелёва и Денис Дмитриев стали призёрами чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в Апелдорне (Нидерланды), в дисциплине «кейрин».

Дмитриев стал серебряным призёром, показав второй результат в главном финале после представителя Нидерландов Харри Лаврейсена. Третье место занял ещё один голландец — Маттейс Бюхли.

Шмелёва завоевала бронзовую медаль, уступив француженке Матильде Грос и немке Леа Софи Фридрих. Ещё одна россиянка, Анастасия Войнова, заняла шестое место.

Ранее Шмелёва и Войнова завоевали золото чемпионата Европы — 2019 в командном спринте, а Войнова стала чемпионкой Старого Света в индивидуальном спринте.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 20 октября.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019