Шмелёва и Дмитриев стали призёрами чемпионата Европы по велотреку в кейрине
Российские спортсмены Дарья Шмелёва и Денис Дмитриев стали призёрами чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в Апелдорне (Нидерланды), в дисциплине «кейрин».
Дмитриев стал серебряным призёром, показав второй результат в главном финале после представителя Нидерландов Харри Лаврейсена. Третье место занял ещё один голландец — Маттейс Бюхли.
Шмелёва завоевала бронзовую медаль, уступив француженке Матильде Грос и немке Леа Софи Фридрих. Ещё одна россиянка, Анастасия Войнова, заняла шестое место.
Ранее Шмелёва и Войнова завоевали золото чемпионата Европы — 2019 в командном спринте, а Войнова стала чемпионкой Старого Света в индивидуальном спринте.
Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 20 октября.
- 19 октября 2019
-
23:24
-
21:47
-
21:28
-
20:27
-
18:45
-
17:44
-
17:34
-
16:47
-
15:25
-
15:06
-
14:00
-
13:40
-
12:03
-
11:38
-
11:08
-
10:32
-
10:24
-
10:19
-
09:29
-
09:14
-
03:07
-
02:28
-
02:21
-
02:04
-
01:01
-
00:59
-
00:33
-
00:19
- 18 октября 2019
-
23:05
-
22:24
-
22:09
-
20:48
-
20:14
-
19:59
-
19:36
Партнерский контент