Грищук обыграл Широва в шахматном турнире на острове Мэн

19 октября на острове Мэн состоялся девятый тур открытого турнира ФИДЕ Chess.com Grand Swiss. Лидеры, армянин Левон Аронян и испанец Давид Антон Гихарро, а также американец Фабиано Каруана с норвежцем Магнусом Карлсеном сыграли вничью, позволив догнать себя американцу Хикару Накамуре.
После 9 туров в активе четырёх шахматистов: Ароняна, Гихарро, Каруаны и Накамуры — по 6,5 очков. На пол-очка отстают сразу 11 шахматистов. Среди них россияне Кирилл Алексеенко, Александр Рахманов, Александр Грищук, Никита Витюгов, Сергей Карякин, Максим Матлаков и норвежец Магнус Карлсен.
Отметим, что Матлаков обыграл Бориса Гельфанда из Израиля, а Грищук нанёс поражение Алексею Широву из Испании.
В 10-м туре Каруана встретится с Гихарро, Аронян – с Накамурой, Матлаков – с Карлсеном, Карякин — с Алексеенко, Грищук – с англичанином Дейвидом Хауэллом, Витюгов – с Рахмановым.
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