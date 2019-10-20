Щербакова: настраивалась, что надо терпеть и не расслабляться

Россиянка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от победы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate America, который прошёл в Лас-Вегасе (США).

«Первая мысль после окончания проката? Была очень рада. До конца программы ехала с мыслью «Терпеть, терпеть, не расслабляться». Не хотела, чтобы были какие-то недочёты. Не хотела глупых ошибок, отдавать баллы на мелочах. Встав в последнюю позу, наконец-то выдохнула, расслабилась и очень обрадовалась.

Старалась не зацикливаться на вчерашнем прокате. Понятное дело, мы сделаем выводы и постараемся больше не допускать ошибок. Но перед произвольной я не думала о короткой. Родители помогали не зацикливаться, а тренеры очень правильно настроили на прокат, чтобы я смогла показать свой максимум.

Хочу быть более уверенной в себе, в своих прокатах. И чисто выступать и в короткой, и в произвольной", — приводит слова Щербаковой Sport24.