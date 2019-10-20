Степанова и Букин, занявшие 2-е место на Skate America, могли сняться с турнира

Ирина Жук, тренер вице-чемпионов Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина, заявила, что пара могла сняться с этапа Гран-при Skate America в США из-за травмы партнёрши.

Степанова и Букин заняли на соревнованиях в Лас-Вегасе второе место, набрав 206,57 балла.

«Вся подготовка начала сезона у нас была сорвана из-за травмы спины у Саши, мы даже толком не закончили постановки. Предлагали ребятам сняться и не выступать в Лас-Вегасе, но они отказались наотрез. В итоге, после того как спину удалось вылечить, у нас получилось всего три недели полноценной работы. По поводу произвольного проката могу сказать, что Саша с Ваней показали тот абсолютный максимум, на который сейчас способны. Проехали на силе воли и характере.

Теперь нам предстоит выступать только на заключительном этапе Гран-при в Японии, есть время доработать танец, всё вычистить. Думаю, будем заниматься только этим, откажемся от каких бы то ни было промежуточных стартов", — цитирует Жук РИА «Новости».