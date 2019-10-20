Глейхенгауз: спасибо всем, кто не спал и болел за Щербакову

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла.

«Да! Поздравляю Анну Щербакову и всю нашу команду с золотой медалью на Гран-при Skate America! Спасибо всем, кто не спал и болел за нас», — написал Глейхенгауз в «Инстаграме».

Стоит отметить, что результат 15-летней спортсменки в произвольной программе — 160,16 — стал для неё лучшим в сезоне.



Американка Брэди Теннелл стала второй (216,14), россиянка Елизавета Туктамышева — третьей (205,97). Ещё одна представительница России, Станислава Константинова, показала 11-й результат.

Запись доступна на странице Глейхенгауза в «Инстаграме».