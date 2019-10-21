Трефилов: помогу гандболисткам адаптироваться к требованиям нового наставника

Известный тренер Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России по гандболу выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, объяснил, в чём будет заключаться его помощь команде при подготовке к чемпионату мира–2019. Сбор под руководством нового наставника Амброса Мартина начался сегодня, 21 октября, в Новогорске.

«Хочу сразу расставить всё по своим местам. В сборной есть главный тренер, которому предстоит выстраивать работу и нести ответственность за результат. С президентом ФГР Сергеем Николаевичем Шишкарёвым мы договорились, что я помогу девушкам адаптироваться к требованиям нового наставника. Начиная со вторника буду присутствовать на занятиях и выполнять поручение руководства», — приводит слова Трефилова пресс-служба ФГР.

Как заявил глава ФГР Шишкарёв, планируется, что Трефилов отправится вместе со сборной России в Японию, где 24 команды разыграют не только титул сильнейшей команды планеты, но и одну лицензию на Олимпийские игры—2020. Чемпионат мира пройдёт в японской префектуре Кумамото с 30 ноября по 15 декабря.