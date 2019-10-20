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Трефилов поможет сборной России по гандболу в подготовке к чемпионату мира

Трефилов поможет сборной России по гандболу в подготовке к чемпионату мира
Другие / Гандбол 0

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал, что известный тренер Евгений Трефилов в качестве вице-президента ФГР будет помогать женской сборной России в подготовке к чемпионату мира. Турнир пройдёт с 30 ноября по 15 декабря в Японии.

«Трефилов в качестве вице-президента будет находиться на сборах национальной команды. Он курирует непосредственно все команды. Мы также планируем, что Евгений Васильевич отправится на чемпионат мира», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.

В августе Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья. В феврале 63-летний специалист перенёс операцию на сердце. Национальную команду возглавил Амброс Мартин.

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